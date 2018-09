Bad Dürrheim. Die nächste Wandertour des Schwarzwaldvereins startet am Sonntag, 9. September, von der Katharinenhöhe bei Furtwangen auf der Brendrunde über die Elzquelle zur Martinskapelle. Nach einem kurzen Stopp an der Bregquelle geht es auch gleich weiter zum imposanten Günterfelsen, wo eine kleine Rast eingelegt wird. Die weitere Wegstrecke führt zum Aussichtsturm Brend auf beinahe 1150 Meter, wo auch eine Einkehr im Berggasthof Brend möglich ist und wo zugleich die Wanderung – je nach Kondition – beendet werden kann. In diesem Fall kann noch etwas im Gasthof verweilt und die herrliche Aussicht bis zu den Alpen genossen werden, bevor der Bus am Brend die Wanderer wieder aufnimmt. Alle anderen wandern über das Katzensteigtal zurück zur Katharinenhöhe, wo ebenfalls der Bus hinfährt. Gemeinsame Busfahrt ab Busbahnhof Bad Dürrheim um 9 Uhr und fünf Minuten später am Adlerplatz. Die Rückkehr erfolgt gegen 16.30 Uhr. Anmeldungen nehmen bis zum 7. September, 12.30 Uhr, Sabines Schreibstube, Friedrichstraße und die Johannis-Apotheke in der Salzstraße entgegen.