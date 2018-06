Bad Dürrheim. Der Schwarzwaldverein geht auf seine nächste Tour. Am Sonntag, 17. Juni, sind die Wanderer am Rheinfall in Schaffhausen. Dabei werden zwei unterschiedliche Wegstrecken ab Flurlingen angeboten. Die längere Wanderung führt zum Rheinfall. Von dort geht es über Schloss Lauffen den Rhein entlang zur Klosterkirche Rheinau. Die gesamte Strecke beträgt rund 14 Kilometer. Auch die zweite Gruppe wandert von Flurlingen zum Rheinfall, wo ausreichend Gelegenheit besteht, den Rheinfall von allen Seiten zu besichtigen. Hier beträgt die Strecke etwa sechs Kilometer. Danach fährt die Gruppe nach Neu-Rheinau, um sich mit der anderen Gruppe zu treffen. Beide Wanderungen haben nur wenige Höhenmeter zu bewältigen. Am Rheinfall besteht die Möglichkeit, eine Kleinigkeit zu essen, ebenso in Rheinau. Nach der Besichtigung der Klosterkirche wird die Heimfahrt angetreten. Busabfahrt ab Busbahnhof ist um 9.30 Uhr und fünf Minuten später am Adlerplatz. Die Rückkehr ist für 18 Uhr vorgesehen. Für Mitglieder beträgt der Fahrpreis 17 Euro und ohne Mitgliedschaft 20 Euro. Personalausweis und gegebenenfalls Schweizer Franken nicht vergessen. Anmeldungen bis 15. Juni, 13 Uhr, nehmen Sabines Schreibstube und die Johannis-Apotheke in der Salzstraße entgegen.