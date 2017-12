Bad-Dürrheim Walter Klumpp feiert seinen 60.

Bad Dürrheim. Vor fast genau zwei Jahren bekam Walter Klumpp die goldene Verdienstmedaille des Städtetages Baden-Württemberg für sein 30-jähriges Wirken als Bürgermeister. Denn bevor er in Bad Dürrheim gewählt wurde, begann seine Bürgermeisterkarriere als 26-Jähriger im Jahr 1984 in Tuningen. Ob er sich 2019 wieder aufstellen lässt, will er zu gegebener Zeit mitteilen, aber im Gespräch kristallisiert sich heraus: Er sieht noch viel Arbeit in der Stadt, die zu tun ist.

Zeitnah liegen die Entscheidungen zur Irmabebauung und zum Minara. Bei der Irma geht er davon aus, dass es Veränderungen zur jetzigen Planung geben werde, und beim Minara steht die Frage an, ob es eine Minimalsanierung geben könne. "Die schwierigste Entscheidung ist nach wie vor, ob wir uns als Kur- und Bäderstadt weiterhin zwei Bäder leisten wollen und können. Entweder der Gemeinderat beschließt, einen Bürgerentscheid herbeizuführen, oder aber es gibt eine Entscheidung unterhalb der Schwelle des Gemeinderatsbeschlusses kein neues Hallenbad und keine Generalsanierung Minara." Über das Wasserwerk muss entschieden werden, und im Moment laufen Untersuchungen in diesem Zusammenhang, ob man bei der Entenfangquelle nicht doch eine Wasserenthärtungsanlage bauen kann, um weicheres Wasser zu bekommen. Der Bürgermeister zählte noch eine Reihe anderer Dinge auf: Kindergarten, Ostbaarschule, Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt, Straßenbeleuchtung, Glasfaser sowie einiges mehr und im Tourismusbereich ein weiteres Hotel, die Sanierung Solemar und einiges mehr – zu viel, um es in den kommenden zwei Jahren abzuarbeiten.

"Bad Dürrheim hat sich gut entwickelt", zeigt sich Walter Klumpp überzeugt. Das zeige sich unter anderem daran, dass die Stadt bei Bürgern und Gästen überaus beliebt sei. "Ich bin mit der Entwicklung zufrieden. allerdings stehen wir derzeit in einem Zeitfenster, in dem viele Zukunftsentscheidungen anstehen." Sein größter Wunsch sei es, dass Bad Dürrheim sich wie bisher weiter positiv entwickelt und die derzeit strittigen Fragen in guter Weise gemeinsam zu klären seien.