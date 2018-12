Bad-Dürrheim Waldeck-Terrasse ist Thema im Ausschuss

Bad Dürrheim (wst). Die Stadt veröffentlichte die Tagesordnung der Sitzung, aus der Anlage zum Tagesordnungspunkt eins geht hervor, dass es sich um die Terrasse des Spa-Hotels und der Kurklinik Waldeck handelt. Als Beratungsgegenstand ist die Genehmigung von Terrassenflächen genannt, ein Beschlussvorschlag seitens der Verwaltung gibt es nicht. Lediglich die Notiz "Der Technische Ausschuss berät über das geplante Bauvorhaben". Die weiteren acht Tagesordnungspunkte befassen sich mit baulichen Veränderungen im Erlenweg, dem Verschieben und der Neugestaltung des vorhandenen Bushaltehäuschens in der Emostraße sowie die Neuerstellung von zwei am Standort Innere Biegen. In der Mühlhauser Straße will ein Bauherr einen Schuppen mit Garage abbrechen und ein Einfamilienwohnhaus an dieser Stelle errichten, in der Goethestraße geht es um die Umnutzung eines Gästezimmers zum Privatpraxisraum, in der Bitzstraße soll ein Mehrfamilienwohnhaus mit Tiefgarage gebaut werden und auf Stocken soll über die Erweiterung eines Bürogebäudes entschieden werden.