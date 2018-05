Bad-Dürrheim Waffennarr wird verurteilt

Bad Dürrheim/Konstanz. Unter der Auflage, 4000 Euro Geldbuße an den Kinderschutzbund zu bezahlen, wurde die Strafe für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der Familienvater hatte in seiner kleinen Wohnung mehr als 20 illegale, zum Teil selbst gebaute oder umgebaute Waffen nebst Munition, zahlreiche Messer und verbotene Schlagwerkzeuge sowie verbotene Chemikalien zum Bombenbau aufbewahrt. Die Waffen sowie Zubehör und Sprengstoffe lagerten völlig ungesichert unter dem Bett, in unverschlossenen Schränken oder auf dem Balkon.

Eine Flasche der verbotenen Substanz Wasserstoffperoxid wurde im Flaschenhalter des Kühlschranks aufbewahrt. Schwarzpulver aus Feuerwerkskörpern wurden im Keller gefunden. Schlagringe, Wurfsterne, Totschläger und präparierte Rohre zum Bau von Rohrbomben fanden sich ebenfalls in der Wohnung verstreut, die der Mann mit seiner Frau und dem gemeinsamen dreijährigen Kind bewohnt.

Daneben stieß die Zollfahndung auf umfangreiche Fachliteratur mit Anleitungen zum Waffen- oder Bombenbau, aber auch zu Themen, die eine Nähe zu den "Reichsbürgern" vermuten ließen. Vor Gericht beteuerte der frühere aktive Sportschütze, er stehe weder dieser Gruppierung nahe, noch habe er jemals geplant, seine Waffen oder Sprengstoffe einzusetzen. Einige der aufgefundenen Gegenstände seien bis vor wenigen Jahren noch frei verkäuflich gewesen, behauptete er. Vor 15 Jahren gab er seine legalen Waffen ab, die Waffenbesitzkarte aber nicht. Er behauptete, er wisse nicht, wo sie geblieben sei. Warum er sich auch einen Schießkugelschreiber gebaut hatte, konnte er ebenso wenig erklären wie das Motiv für den Erwerb oder den Bau der übrigen, unter Umständen tödlichen Waffen.