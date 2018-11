Bad-Dürrheim Vorträge und Forum als neue Ideen

Bad Dürrheim. Derzeit gehören ihm 122 Aktive und acht Ehrenmitglieder an, den größten Anteil mit 41 Prozent bilden die Mitglieder aus dem Bereich Handel.

Vorsitzende Tamara Pfaff konnte von vielen positiven Ereignissen berichten. Gut besucht waren Wirtschaftstreffen, die Gesellschaftsversammlung mit der Kur- und Bäder GmbH sowie eine Ortsbegehung mit der Industrie- und Handelskammer. Bei einem Stadtrundgang mit Gewerbetreibenden in Trossingen habe man sich austauschen und voneinander lernen können.

Zwei verkaufsoffene Sonntage wurden angeboten. Die Osteraktion sei gut angekommen und könnte eventuell mit einem kleinen Wettbewerb ausgeweitet werden. Erstmals wurde in der Passage Bahnhof-/Friedrichstraße eine Modenschau veranstaltet, an der sich zahlreiche Einzelhändler beteiligt hatten. "Es war eine Veranstaltung mit gutem Flair, sie klingt nach Wiederholung", freute sich Pfaff. Die Idee dazu sei ihr gekommen, da die Ladeninhaber in der Passage klagten, beim verkaufsoffenen Sonntag zu wenig Publikum zu haben. Der zuletzt veranstaltete verkaufsoffene Sonntag sei ein großer Erfolg gewesen. Zu hoffen sei, dass beim nächsten Mal das E-Center wieder mit mache, da sich die dort untergebrachten Filialen gerne beteiligt hätten.