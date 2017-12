Bad Dürrheim (kal). Zugestimmt hat der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung, zwei von der Kommune im Jahr 2016 erworbene Grundstücke im Ortsteil Biesingen unter der Berücksichtigung einiger Kriterien an Bauwillige zu veräußern. Beide Grundstücke von 590 und 900 Quadratmeter befinden sich im oberen Bereich der Mühlenstraße. Der Quadratmeterpreis beträgt 55 Euro zuzüglich einer Kostenerstattung für die Hausanschlüsse von jeweils 2565 Euro für die bereits vermessenen und erschlossenen Grundstücke. In die Kaufverträge wird eine Bauverpflichtung von zwei Jahren aufgenommen. Bei der Vergabe der Grundstücke möchte man soziale Belange berücksichtigen. In diesem Sinne soll die Vergabe vorrangig an Familien, beziehungsweise an Alleinerziehende mit Kindern erfolgen. Des Weiteren möchte man Personen ohne eigenes Grundeigentum, das zur Wohnbebauung genutzt werden kann oder bereits genutzt wird, vorziehen. Ergänzend würde der Nachweis über ein ehrenamtliches Engagement in Bad Dürrheim positiv in die Vorabentscheidung einfließen. Vom Ortschaftsrat Biesingen wurden die Verkaufskonditionen befürwortet, hieß es.