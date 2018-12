Vorfreunde auf die neue Halle verbreitete der Turnernachwuchs des TuS Oberbaldingen am Ende vom Nikolausturnen (wir berichteten), das zugleich die letzte größere Veranstaltung in der Jahnhalle war. Die Halle wird jetzt von der Wärmeversorgung abgekoppelt. Der Abriss des Gebäudes ist im Januar vorgesehen, die Einweihung der neuen Halle soll in der ersten Jahreshälfte 2020 stattfinden. Foto: Kaletta