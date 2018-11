Bad-Dürrheim Vorbereitungen zur Kommunion

Darüber hinaus wurde an verschiedenen Stationen gearbeitet, Christine Wolfram machte Einzel- und Gruppenbilder, und es wurde unter anderem auch das Vorstellungsplakat gemeinsam fertiggestellt, das ab sofort in der Kirche aushängt. Es zeigt die Erstkommunikanten in Anlehnung an ein Bild des bekannten Theologen und Künstlers Sieger Köder. So wollen die Verantwortlichen der Erstkommunionvorbereitung symbolisch verdeutlichen, wie die Gemeinschaft zum Mahl Jesu zusammenkommen soll: Als Menschen, die einander nicht ausgrenzen, sondern als eine Gemeinschaft die für einander und miteinander ist und so die Liebe Gottes spürbar wird.

Auf die Erstkommunion bereiten sich in diesem Jahr bis zum Weißen Sonntag vor: Johannes Ullrich, Levin Michel, Samuel Weißer, Michael Fehrenbacher, Mia-Marie Schneider, Theo Strohmeier, Marcel Jany, Simon Strohmeier, Felix Dommermuth, Leonie Wiemer, Laila Schaulies, Maja Schäfer, Lea Raisin, Alisia Boettcher, Leon Merz, Vincent Jaun, Aaliyah Dörfler, Ciara-Estella Del Giudice.