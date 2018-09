Bad-Dürrheim Vor 100 Jahren in Rielasingen geboren

Die stellvertretende Heimleiterin Karina Ulmschneider überbrachte die Grüße des Hauses. Bürgermeister Walter Klumpp machte seine Aufwartung im Namen der Stadt und überbrachte die Glückwünsche des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann mit einer Urkunde des Landes Baden-Württemberg. Margarete Firnkes lebt seit neun Jahren im Kurstift. Da sie an den gemeinschaftlichen Aktivitäten des Hauses rege teilnimmt, ist sie im Hause bekannt und beliebt. Darüber hinaus sind ihr die Verwandten sowie die zwei Urenkel und drei Enkelkinder wichtig.

Geboren und aufgewachsen ist sie in Rielasingen bei Singen. Vor ihrer Heirat im Jahr 1939 betrieb sie gemeinsam mit ihrer Mutter ein Trikotagen Geschäft. Nach der Heirat wurde sie Mutter einer Tochter und eines Sohnes. Beruflich bedingt durch ihren Ehemann Karl Otto Firnkes lebte sie 50 Jahre in Villingen. Das Ehepaar suchte sich als gemeinsamen Alterssitz das Kurstift in Bad Dürrheim aus. Daraus wurde durch den Tod ihres Mannes 1995 leider nichts und so ging sie vor neun Jahren alleine in das Kurstift, wo sie sich sehr wohl fühlt und vor allem die gute Betreuung lobt.

Margarete Firnkes geht gerne raus in die Natur. Sie unterhält sich mit klassischer Musik und besucht die Konzerte im Haus. Täglich liest sie die Zeitung. Ihre Tochter Ella Margarete Berlinghoff unterstützt sie bei Bedarf. Natürlich gab es auch in ihrem Leben dunkle Stunden. Doch die 100-jährige versteht das Leben zu nehmen und genoss sichtlich den Empfang zu Ihren Ehren, oder wie Bürgermeister Klump sagte, in Abwandlung eines Zitats: "Das Alter ist ein Balkon von dem man weitersieht."