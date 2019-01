Wetterkapriolen vor 50 Jahren: Während Anfang Januar 1968 die USA mit einer tödlichen Kältewelle von minus 35 Grad Celsius zu kämpfen hatte, sprang in Bad Dürrheim kurz nach diesen Aufnahmen in der Karlstraße am 14. Januar das Thermometer von minus 20 Grad auf weit über null Grad Celsius in einem Tag, was zu schweren Überschwemmungen und teilweiser Lahmlegung des Verkehrs im ganzen Land führte, erinnert sich Jürgen Kauth vom Geschichts- und Heimatverein. Wärmer wurde es drei Monate später. Schüler hatten am 24. April bei 30 Grad Celsius hitzefrei, Freibäder öffneten vorzeitig, Bikinis waren vielerorts ausverkauft – in diesem hochsommerlichen April 1968, als von globaler Erwärmung und Klimawandel noch keine Rede war. Dafür konnte man Mitte Juli an der Zugspitze wieder Skifahren. Am 1. November wird mit 25 Grad im Schatten der wärmste Novembertag des Jahrhunderts registriert, dem zwei Tage später sintflutartiger Regen folgte. Foto: Sammlung Jürgen Kauth