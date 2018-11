Bad-Dürrheim Von alten Mädchen und Lebenserfahrung

Am dritten Abend im ersten Halbjahr der Reihe wird das Comedy-Theater "Fischer & Jung" auf der Bühne im Haus des Bürgers erwartet. Sie haben das Programm "Innen 20, außen ranzig" am Mittwoch, 29. Mai, im Gepäck. Kurz vor dem Sommer unterhält am Dienstag, 25. Juni, das schweiz-amerikanische Comedy-Paar "Duo Full House". Es folgt ein Kabarettabend mit Lisa Catena, sie wird am Freitag, 27. September auf der Bühne stehen und ihr neues Programm "Der Panda-Code" präsentieren. Abschluss der Reihe wird "Micha Marx" mit seiner Kritzel-Comedy "Vom Leben gezeichnet" am Donnerstag, 21. November, bilden. Beginn der Veranstaltungen im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim ist jeweils um 20 Uhr, die Abendkasse öffnet um 19 Uhr.

Der Veranstalter weist darauf hin: Für all diejenigen, die regelmäßig in den Genuss dieser Kleinkunstreihe kommen möchte, bietet sich das Kulturforum-Abo an. Dieses beinhaltet alle sechs Veranstaltungen der Reihe und ist bis zum ersten Auftritt erhältlich. Dabei sparen Abonnenten bis zu 41 Prozent gegenüber den regulären Eintrittspreisen. Buchungen unter Touristinformation 07726/ 66 62 66. Ebenso können ab sofort auch Einzelkarten für die Veranstaltungen im Haus des Gastes, Telefon 07726/ 66 62 66, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket Schwarzwald-Baar-Heuberg erworben werden. Weitere Informationen, auch zu den Vorverkaufsstellen, sind auf www.badduerrheim.de zu finden.