Bad-Dürrheim Vom Herz der Frauen

In der Gendermedizin liegt der Schwerpunkt auf den biologischen Unterschieden der Geschlechter. Frauen erkranken anders als Männer. Die Medizin berücksichtigt dies bislang aber kaum, was fatale Folgen haben kann. Viele Medikamente haben mehr Nebenwirkungen, Patientinnen sterben öfter an Herzinfarkten. Während bei Männern das Herzinfarktrisiko sinkt, steigt es bei den Frauen an. Seit 2003 gibt es an der Charité in Berlin das Institut für Geschlechterforschung, erst seit wenigen Jahren gilt der individualisierten Medizin mehr Aufmerksamkeit.

Der Herzspezialist erklärt ausführlich, warum Frauen im Vergleich zu Männern unterschiedliche Arzneimittelwirkungen aufweisen. Oft werden weibliche Patienten, aufgrund untypischer Symptomatik, zu spät oder falsch behandelt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland immer noch Todesursache Nummer eins.

Ranke und die Ärzte des Waldecks geben jeden Monat Einblicke in Kardiologie und Orthopädie. Der Schwerpunkt liegt auf der Aufklärung über die Entstehung von Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Risikofaktoren und deren Bedeutung für Leben und Gesundheit.