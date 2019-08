Bad Dürrheim Vollsperrung nach Unfall auf A 81

Der Fahrer des Pkw-Anhänger-Gespanns war gegen 16.15 Uhr mit einem Ford Focus und einem Autotransportanhänger, beladen mit einem alten Fiat 500, in Richtung Singen unterwegs. Etwa auf Höhe des Autobahndreiecks Bad Dürrheim wechselte der junge Gespannfahrer zum Überholen eines vorausfahrenden Lastwagens von der rechten auf die linke Fahrspur, ohne auf einen sich auf der Überholspur von hinten schnell nähernden VW Scirocco zu achten.

Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung konnte der 28-jährige Fahrer des Scirocco einen Aufprall gegen den unmittelbar vor im einscherenden Autotransportanhänger nicht mehr verhindern.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Anhänger von der Kupplung des ziehenden Ford Focus gerissen und schleuderte in die Schutzplanken an der rechten Fahrbahnseite. Dabei löste sich der mangelhaft gesicherte historische Fiat 500 von der Ladefläche des Hängers, schleuderte über die Fahrbahn und prallte in die Mittelschutzplanken.