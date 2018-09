Bad-Dürrheim Vielfältiges Programm für den Nachwuchs

Sieben Veranstaltungen von Oktober bis Dezember wurden von der Projektleiterin vorbereitet. "Es muss für Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren gleichermaßen interessant sein", erklärt sie. Nach Möglichkeit wird eine Unternehmung in der Nähe organisiert, aber auch mit dem Bus geht es zu interessanten Zielen. Doch die Fahrt sollte nicht länger als eine Stunde andauern. Sonst werden die Kinder unruhig, so die Erfahrung.

Das gesamte Programm, so freut sich Hummel-Höfflin, sei für dieses Jahr finanziell gesichert. Doch schon jetzt müsse sie sich auf die Suche nach Sponsoren machen, damit es im nächsten Jahr weiterlaufen könne. Dass dieses Projekt bei den Kindern großen Anklang findet, beweist die Teilnehmerzahl.

Im ersten Halbjahr waren 349 Kinder mit dabei. Die erste Veranstaltung im zweiten Halbjahr ist am Samstag, 20. Oktober. Es geht nach Freiburg ins Museum Natur und Mensch, um die Sonderausstellung "Mensch Biene!" zu besuchen. Eingetaucht wird dort in die Vielfalt der Blutbienen und Gartenhummeln und die Kinder werden Nisthäuschen für die Fensterbank basteln. Treffpunkt ist um 10.45 am Busbahnhof, Anmeldung bis zum 11. Oktober. Am Freitag, 26. Oktober geht es ins Bauernmuseum nach VS-Mühlhausen. Hier gibt es eine kleine Führung, dann können die Kinder, so wie früher die Bauern, das Getreide dreschen und die Körner in der Mühle zu Mehl mahlen. Treffpunkt um 14.15 Uhr. Anmeldung bis zum 18. Oktober.