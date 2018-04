Bad-Dürrheim Viele Rollen bei Märchenspiel zu vergeben

Begonnen wurde mit Singen und Pfeifen, denn, so erfuhren die Kinder, in jedem Land spricht man die Sprache der Musik. Hektisch ging es zu, als Jack Mehlsack, königlicher Hofkoch von seiner Majestät Hugo dem Allergrößten, erschien und mit Hilfe der Kinder seine Kochjacke und Kochmütze anzog, was erst nach mehreren Versuchen gelang. Maulwurfsaugen mit Regenwurmschwänzen wollte er kochen, oder Maden auf Vanillepudding. Die kleinen Zuschauer wünschten sich jedoch lieber Pommes und Spaghetti. Schließlich einigte man sich, ein Märchen zu kochen.

Aus den von den Jungen und Mädchen vielen vorgeschlagenen Märchen wurde "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" ausgewählt. Nun galt es, die Rollen zu besetzten und möglichst viele Kinder am Spiel zu beteiligen. Das war für Olaf Jungmann, alias Jack Mehlsack, kein Problem, denn jeder wollte mitspielen. So wurden Kinder zum Bühnenvorhang, zu König, Königin und Prinzessin. Ein Junge spielte das Glückkind, das die goldenen Haare des Teufels holen musste, dessen Rolle auch vergeben wurde. Es gab die Großmutter, ein armes Ehepaar, das sich ein Kind wünschte, Räuber, ein uraltes Mütterchen, Stadthalter und einen Fährmann.

Mit Hüten und Mützen wurden die Schauspieler rasch ausgestattet, ein Spazierstock wurde zum Pferd, eine Bratpfanne zum Ruder des Fährmannes. Dass die Mädchen und Jungen sehr viel Spaß an der Schauspielerei hatten, war nicht zu übersehen. Mit passender Mimik und Gestik sprachen sie die Texte nach, die ihnen Jack Mehlsack vorsagte und es war zu spüren, wie sie sich mit viel Fantasie in die jeweiligen Märchenfiguren hineinversetzten. Nach einer Stunde wurde der imaginäre Bühnenvorhang zugezogen und es gab für alle einen tosenden Applaus.