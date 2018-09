Bad-Dürrheim Viele Partner dabei

Mütter des katholischen Kindergartens St. Raphael aus Bad Dürrheim fertigen seit Tagen handgemachte Liköre, Marmeladen und andere Leckereien für den Verkauf am Tag der offenen Tür. Bevor es an die eigentliche Produktion in der Küche geht, werden von den Müttern Ideen für Produkte gesammelt, Abläufe geplant und frische Zutaten eingekauft. "Die Vorbereitungen machen uns Spaß und der Tag der offenen Tür im Kur­stift ist für uns eine gute Gelegenheit, mit anderen Generationen ins Gespräch zu kommen. Außerdem kommen die Einnahmen dem Kindergarten und damit unseren Kindern zu Gute", erzählt Birgit Kinzelmann, deren Sohn Ben den Kindergarten St. Raphael besucht.

Kindergarten und Karibuni verkaufen, Kinderchor singt,

Dass auch andere soziale Einrichtungen und Partner aus dem Einzelhandel Bad Dürrheims mit dem Kurstift kooperieren, hat eine lange Tradition. "Als soziale Einrichtung ist es wichtig, starke Partner aus der Gemeinde an der Seite zu haben", bestätigt Ileana Rupp, Stiftsdirektorin des Kurstift. Und weiter berichtet die junge Leiterin: "Es ist ein großer Gewinn für beide Seiten, Teil eines guten Netzwerkes zu sein. Dieses Miteinander von Geschäften, Einrichtungen und Vereinen zeichnet Bad Dürrheim auch aus." So ist es nicht verwunderlich, dass am Tag der offenen Tür die Gäste das Leben im Kurstift kennenlernen und die Angebote von Kooperationspartnern entdecken können.