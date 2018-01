Bad-Dürrheim Viele Hilfsangebote für Frauen und Familien

Zum Thema Wohngeld sagte Sybille Baumeister, dass die Beantragung nicht als Bittstellung angesehen werde. Je nach Einkommen, Größe der Familie und der Wohnung werde der zustehende Beitrag errechnet. Erwähnt wurde auch der Einsatz von Familienhelferinnen und Dorfhelferinnen. Bad Dürrheim sei dem Dorfhelferinnenwerk angeschlossen, die Station in der Stadt werde von ihr geleitet. Sie gab den Rat, sich bei den Krankenkassen zu informieren, da die Leistungen sehr unterschiedlich seien. Die Erfahrung habe gezeigt, dass auch junge Familien Hilfe brauchen. Bedingt durch Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebserkrankung oder psychische Probleme der Mütter. Die einspringende Helferin sorge dafür, dass es im Familienleben weiter laufe. Und nicht zuletzt machte Baumeister auf den Bad Dürrheimer Verein "Menschen in Not" aufmerksam. Er bestehe nun seit 30 Jahren, hier werde anonym und im Stillen gearbeitet, darauf sei die Stadt stolz. Beim nächsten Treffen am Montag, 29. Januar, gibt Kinesiologin Waltraud Schacherer praktische Anleitungen.