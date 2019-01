Bad-Dürrheim Viele Ausbildungsmöglichkeiten

Bad Dürrheim. In der Pausenhalle, im Gang in Richtung Anbau und in der Mensa standen die Schüler teilweise dicht gedrängt an den Ständen. Knapp 200 Schüler waren es, die sich am vergangenen Freitagnachmittag informierten.

Jonas Weingarten war im Lehrerkollegium derjenige, der die Messe maßgeblich organisierte. Er benötigt rund ein halbes Jahr Vorlauf für den Nachmittag. Firmen die bisher dabei waren, werden von ihm angerufen, ob sie wieder Interesse haben teilzunehmen, neue Firmen werden angefragt. Es waren sechs Unternehmen, die sich nun erstmals präsentierten. Dabei gab es eine Bitte der Schule, dass Auszubildende dabei sind oder den Stand alleine betreuen. Somit gäbe es weniger Schwellenängste bei den Schülern, Fragen zu stellen. Nicht bei allen Firmen war dies möglich, aber Angst hatte wohl eher keiner der Schüler sich zu informieren.

Es waren viele verschiedene Ausbildungsberufe im dualen System, über welche die Firmen informierten. Der Reigen ging von Altenpfleger über Industriemechaniker, Polizist, Koch, Kaufleute bis hin zum Werkzeugmacher. Unter den Auszubildenden an den Messeständen sichtete Jonas Weingarten auch ehemalige Schüler der Realschule, da hätten die Schüler natürlich doppelte Anknüpfungspunkte im Gespräch, freute er sich.