Bad-Dürrheim Viele Anfänger beim Camp dabei

Welch großer Beliebtheit sich dieses Sportangebot erfreut, macht die Anzahl von 25 Kindern deutlich. Damit wurden die Teilnehmerzahlen der vergangenen Jahre bei weitem übertroffen. An dem über vier Tage andauernden Tenniscamp war die Hälfte der 25 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren absolute Neulinge, was den Tennissport anbelangt. Ihre Neugier und Interesse schlug aber bald in Begeisterung für den Umgang mit dem Schläger und der Filzkugel um. Diese wurde gefördert von der Vorsitzenden der Jugendabteilung Daniela Janz, die mit ihrem Mann Stephan und mit Petra Hoer-Wursthorn gemeinsam die Trainingseinheiten leiteten.

In Gruppen aufgeteilt, durchliefen die Kinder die tennisspezifische Ballschule und lernten dabei die Grundkenntnisse im Tennis kennen. Darüber hinaus hatten die Kinder die Gelegenheit, an einem von Bernd Hofmeier geleiteten Selbstverteidigungskurs im Rahmen des Vormittagsprogramm auf dem Vereinsgelände teilzunehmen. Auch konnten sie etwas aus der Kategorie Stockkampf erlernen.

Das Zusatzangebot diente der Schärfung der Konzentration sowie dem disziplinierten Verhalten in manchen Situationen. Doch bevor es an allen Tagen auf die vier Plätze des Clubgeländes ging, kamen die Kindern mit den Betreuern im Clubhaus zu einem gemeinsamen Frühstück zusammen.