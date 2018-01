Bad-Dürrheim Viel geboten in der Kurstadt

Nächtlicher Lauf lockt

Der nächtliche Lauf mit der Stirnlampe lockt immer mehr Teilnehmer. Sie können sich an der zwölften Auflage des Stirnlampenlaufs am Freitag, 27. April, beteiligen.

Närrische Artikel gibt es außerhalb der Fastnacht bei der Narrenbörse mit Floh- und Trödelmarkt am Wochenende 5. und 6. Mai zu kaufen. Gleich am ersten Juniwochenende, 2. und 3. Juni, feiert die Freiwillige Feuerwehr in Oberbaldingen ihr 150-jähriges Bestehen. Gewürdigt wird bei dieser Gelegenheit außerdem das zehnjährige Bestehen der Jugendfeuerwehr Ostbaar. Die benachbarte Feuerwehr aus Unterbaldingen begeht am Wochenende 21. und 22. Juli ihr Fest zum 95-jährigen Bestehen.

Die Kurstadt unterstreicht ihr Image als Gesundheitsstadt auch mit der Aktion "Wir Bad Dürrheimer in Bewegung". Hierzu laden der Sportausschuss und Vereine der Stadt am Sonntag, 24. Juni, in den Kurpark ein.

Das Open-Air-Festival SommerSinnfonie folgt an hoffentlich lauen und regenfreien Abenden vom 19. bis 22. Juli auf dem Rathausplatz. Zum Sommer passt auch das Seefest am Sunthauser See vom 27. bis 30. Juli mit dem Musikverein. Das beliebte Sommertheater vor schöner Naturkulisse ist vom 24. bis 26. August am Salinensee vorgesehen.

Auf gutes Wetter hofft auch das mittlerweile 16. Ballonfestival, das vom 31. August bis 2. September auf dem Festplatz am Kurpark stattfindet. Die bunten Heißluftballone sollen dann wieder den Himmel über der Kurstadt füllen.

Die Biesinger Vereine organisieren am Wochenende 15. und 16. September das Dorffest auf dem Platz bei der Christian-Lehmann-Halle.

Der Riderman lockt Radfahrer vom 21. bis 23. September in die Kurstadt.

Der Naturparkmarkt bietet erneut im Hebst eine Vielzahl regionaler Produkte und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Termin ist dieses Mal Sonntag, 14. Oktober, in der Innenstadt.

Weitere Höhepunkte zum Jahresende sind der Christkindlemarkt am ersten Adventswochenende 1. und 2. Dezember und der Öfinger Weihnachtszauber am Freitag, 14. Dezember, bevor mit dem Silvesterball mit Tanz und Feuerwerk am Montag, 31. Dezember, im Kurhaus der Jahreswechsel zu 2019 gefeiert wird.

Das ist lediglich ein kleiner Einblick in die vielen Veranstaltungen in der Kurstadt. Weitere Infos gibt es im Veranstaltungskalender der Kur und Bäder GmbH auf deren Homepage.

Weitere Informationen: www.badduerrheim.de