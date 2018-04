Bad-Dürrheim Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Bad Dürrheim-Sunthausen. Ein aus einer Seniorenresidenz in Bad Dürrheim am späten Dienstagvormittag vermisster Mann ist nach eingeleiteten Suchmaßnahmen am Nachmittag wohlbehalten auf einem Campinggelände bei Sunthausen angetroffen worden. Nach Eingang der Vermisstenmeldung gegen 11 Uhr wurden umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem auf lebensnotwendige Medikamente angewiesenen und leicht desorientierten 69-Jährigen eingeleitet. Polizei, Rettungskräfte mit Mantrailerhunden und ein zur Suche angeforderter Polizeihubschrauber waren gerade im Begriff, die Suche im Bereich der Hirschhalde auszudehnen, als ein Hinweis einging, dass sich der Gesuchte im Bereich der Campinganlage Sunthausen aufhalten soll. Dort konnte der Mann dann auch gegen 15.30 Uhr wohlbehalten angetroffen und zurück zur Seniorenresidenz gebracht werden.