Bad Dürrheim. Ein beschädigtes Verkehrsschild hat ein Autofahrer am Dienstagmorgen in der Huberstraße zurückgelassen, nachdem er es vermutlich umgefahren hatte. Aufgrund der gefundenen Fahrzeugteile sucht die Polizei nach einem Renault. Wer in der Zeit zwischen 6 und 9.30 Uhr Beobachtungen im Bereich der Huberstraße gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten zu melden, Telefon: 07726/ 93 94 80.