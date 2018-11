Bad-Dürrheim Verkaufsoffener Sonntag etabliert sich

Bad Dürrheim (kal). Obwohl ein kostenloser Bus vom Busbahnhof im 30-Minuten-Takt ins Gewerbegebiet pendelte, war das Verkehrsaufkommen gewaltig, denn auch aus anderen Landkreisen kamen die Ausflügler, wie an den Autokennzeichen zu sehen war. Wer ohne langes Suchen einen Parkplatz fand, atmete erleichtert auf.

Bevölkert waren auch die Gehwege, was an Werktagen nicht zu beobachten ist. Kleine Gruppen, Einzelpersonen und Familien waren unterwegs. Lustig geschminkte Kinder hielten ihre Luftballons fest in den Händen, damit sie der Wind nicht davon wehte, Erwachsene waren mit Taschen und Einkaufstüten beladen. Großer Andrang herrscht vor und im Media Markt. Wie ein Angestellter erzählte, stand bereits gut eine Viertelstunde vor der Eröffnung eine große Menschentraube vor der Türe. Als diese pünktlich um 13 Uhr geöffnet wurde, strömte die Masse im Laufschritt in den Laden. Dementsprechend dicht gedrängt ging es in den Gängen zwischen den Waren zu. Zugeschaut wurde beim Show-Kochen und die Gaming Inseln mit den Reality-Brillen lockten die jungen Besucher an.

Beschaulicher ging es im Garten-Center Dehner zu. Das lag nicht am fehlenden Publikum, sondern daran, dass die hübsch aufgebauten Blumen und Pflanzen mit Freude und in Ruhe betrachtet wurden, bevor sie in den Einkaufswagen kamen. Auch der Weihnachtsmarkt mit seinen vielen kleinen Lichtern lud zum gemächlichen Bummeln ein. Viel zu sehen und zu erleben gab es im Braun Möbelcenter: auch dort lockten Sonderangebote und Interessierte wurden über individuelles Schlafen beraten. In der Vorführküche wurden süße und herzhafte Speisen zubereitet, für die Kinder drehte sich das Glücksrad mit tollen Preisen.