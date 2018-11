Bad-Dürrheim Verkaufsoffener Sonntag als Familienzeit

Er habe schon von einigen Kunden gehört, dass solch ein Tag der einzige sei, an dem die ganze Familie zu einer Beratung mitkommen könne, weiß Media Markt Geschäftsführer Marc Pleij aus den vergangenen vier Jahre zu berichten, an denen er sich beim verkaufsoffenen Sonntag beteiligt. Für den Tag gibt es neben besonderen Schnäppchen im Haus noch ein Showkochen und Gaming Inseln mit Virtuell Reality-Brillen für die jungen Besucher. Auch ein Geschicklichkeitsspiel gibt es, bei diesem müssen für den Hauptpreis – einen Bildschirm – fünf Softbälle in das Bullauge eine Waschmaschine getroffen werden.

Auf eine Kochvorführung können sich auch die Besucher beim Braun Möbelcenter freuen. Der stellvertretende Filialleiter Markus Wegner erklärt, man habe einen neuen Mitarbeiter in der Küchenabteilung. Er musste seinen Beruf als Koch aufgeben, war aber bereit, für den verkaufsoffenen Sonntag den Kochlöffel zu schwingen und einiges zu zeigen. Darüber hinaus gibt es Luftballonmodellage wie auch das Drehen am Glücksrad.

Ein Glücksrad gibt es auch bei Daniel Keller und seinen Mitarbeitern im Fressnapf. Dort kann man gegen eine freiwillige Spende ebenfalls am Rad drehen. Das Geld geht hauptsächlich an den Tierschutzverein Rottweil, kleiner Beträge an andere Vereine. Darüber hinaus werdenKaffee und Kuchen sowie kleinere Aktionen angeboten.