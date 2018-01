Bad-Dürrheim Vergünstigungen mit Familienpass

Bad Dürrheim. Mit dem städtischen Familienpass kommen sozial schwächere Familien in den Genuss verschiedener Vergünstigungen. So sind beispielsweise die Gebühren für Kindertageseinrichtungen, der Monatsbeitrag der Jugendmusikschule und Musikschule Spycher, Veranstaltungen der Stadtjugendpflege, die ergänzende Betreuung von Grundschülern im Kindergarten und die Kosten für Mittagessen in Bad Dürrheimer Betreuungseinrichtungen sowie Schülermonatsbusfahrkarten mit 50 Prozent ermäßigt. Für das Minara erhält man ein bestimmtes Kartenkontingent.