Bad-Dürrheim Vergleiche zu 2018 fast unmöglich

Bad Dürrheim. Dem Gemeinderat liegt der Entwurf zum Haushalt 2019 vor. Im Vorwort hat die Kämmerei noch einige Erklärungen zu den Finanzen beigefügt. Unter anderem ist dort zu lesen: "Der Spielraum für zusätzlich Maßnahmen ist weiterhin eng. Die eigenen Einnahmemöglichkeiten sind mit den unverändert veranschlagten Hebesätzen von Gewerbe- und Grundsteuer ausgeschöpft. Eine restriktive Umsetzung des Haushalts und Nutzung aller Einsparpotenziale sind nötig, um die Leistungsfähigkeit der Stadt dauerhaft zu gewährleisten." Das bedeutet nichts anderes als das, dass die Stadt trotz der hohen Einnahmen den Gürtel weiterhin eng oder auch enger schnallen muss und der Verwaltungsausschuss sowie der Gemeinderat den Rotstift ansetzen sollte. In seiner Rede erklärte der Bürgermeister Zielsetzung sei es in den Haushaltsberatungen entweder den Aufwand zu reduzieren oder die Erträge zu steigern. Es ist wie zu Hause auch – viele Wünsche, aber das Geld ist endlich.

Der Gesamthaushalt sieht Investitionen in Höhe von rund 12,1 Millionen Euro vor. Die Hauptmaßnahmen sind der Bau der Mensa und der neuen Halle an der Ostbaarschule mit 2,2 Millionen Euro. Bei den Hallen kommt dann die Sanierung der Salinensporthalle mit 1,3 Millionen Euro. Es steht zudem die Restfinanzierung der neuen Kindertagesstätte Krabbelkäfer mit rund 300 000 Euro in der Planung und der Bau eines Radweges zwischen Biesingen und Hirschhalde mit 199 000 Euro. Eingeplant ist auch ein Betrag von 363 000 Euro für die Renaturierung der Stillen Musel im Bereich Irma. Hier müsse man laut Walter Klumpp jedoch auch die Zusammenhänge mit dem nördlichen und südlichen Bachlauf beachten. Der Bauhof soll noch eine kleine Kehrmaschine für 182 000 Euro bekommen und für den Breitbandausbau sind 1,7 Millionen Euro für die Arbeiten in Unter- und Oberbaldingen sowie für die ersten beiden Bauabschnitte in der Kernstadt vorgesehen. Und die städtische Tochter Kur und Bäder GmbH bekommt für die Sanierung des Minaras einen Zuschuss von drei Millionen Euro.

Aus Zuschüssen stehen 1,6 Millionen Euro zur Verfügung und Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sind mit 150 000 Euro eingerechnet. Die Kreditaufnahme beläuft sich nach jetzigem Stand auf 2,2 Millionen Euro.