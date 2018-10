Bad-Dürrheim Verfahren abgelehnt

Nicht wenige der Grundstücksbesitzer seien seinem Kenntnisstand nach nicht in der Lage, die von ihnen mit dem Verfahren einhergehenden Kosten zu tragen. Seiner Meinung nach müsse der landwirtschaftliche Wegebau auch ohne Flurbereinigung möglich sein. Ein Stimmungsbild des Ortsverbandes Unterbaldingen gab der BLHV-Vorsitzende Karl-Heinz Schacherer ab, indem er wissen ließ, dass die kleinen Grundstücksbesitzer mit der Ist-Situation zufrieden seien und die Anlegung neuer Wege nicht für nötig angesehen werde. Weiter meinte er, dass es nicht sein könne, dass man für etwas zahlen solle, was man nicht braucheund was einem nicht gehöre. Nach Meinung eines weiteren Redners sollen die Grundstückseigentümer die im Verfahren angestrebte Renaturierung der Kötach mitbezahlen.

Den zwischen drei und fünf Prozent veranschlagten Flächenabzug ordnete er der erweiterten Selbstbeteiligung der Grundstücksinhaber zu, sodass es unter dem Strich gesehen nicht bei deren gedeckelten Eigenanteil von 350 Euro pro Hektar bleiben werde.