Bad-Dürrheim Verein übernimmt Skischule

Für den 1. Oktober kündigte Volker Weiß auch die Inbetriebnahme einer neu gestalteten Homepage an, wobei das SSC Logo unverändert bleiben wird. Über die Homepage werden die Wintersportler Zugang zu den von Alexia Kübler neu gestalteten Anmeldeformularen für die jeweiligen Skikurse haben. Das Kursprogramm werde in der kommenden Saison identisch mit dem der Vorjahre sein.

Die Skischule sieht der Vorsitzende als Bereicherung des Vereinsangebots an, da sich von den derzeit 312 Mitgliedern lediglich zwölf dem Skisport fest zugewandt sind. Weit mehr Teilnehmer werden immer an den Skiausfahrten und am Ski-Familientag gezählt. Die Schwimmabteilung ist mit 15 Trainern gut bestückt. Allein am Samstagabend hat das Team 80 Kinder im Minara zu betreuen. Das Training vom Wettkampf-Team, das alljährlich bis zu acht Wettkämpfe austrägt, wird von Ines Fackler und Karl Hallensleben geleitet.