Der städtische Bauhof kann sich auf seine Kräfte verlassen. Zwei von ihnen, Karl-Heinz Kröger und Eric Schwald, wurden nun feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Sie beide waren jahrzehntelang bei der Stadt beschäftigt.

An der Feier, die direkt im städtischen Bauhof ausgerichtet wurde, nahmen zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sowie Vorgesetzte teil. Bürgermeister Jonathan Berggötz bedankte sich bei den beiden Mitarbeitern für deren überaus zuverlässige und langjährige Tätigkeit.

„Als Bauhofmitarbeiter steht man, vielleicht unfreiwillig, in der Öffentlichkeit, denn die Bürgerinnen und Bürger sehen die direkten Auswirkungen Ihrer Arbeit. Sie beide zusammen haben sich 66 Jahre für eine saubere und schöne Stadt Bad Dürrheim eingebracht“, ergänzte Berggötz.

Bauhofleiter Michael Liedtke richtete einige persönliche Worte an die beiden und auch Personalratsmitglied Adi Weber verabschiedete sich persönlich.

Seit 1996 bei der Stadt

Karl-Heinz Kröger begann im April 1996 seine Tätigkeit bei der Stadtverwaltung als Ortsdiener und Hausmeister in Oberbaldingen. Ab 2006 wurde er Mitarbeiter im städtischen Bauhof.

Zu seinen Hauptaufgaben zählten unter anderem die Stadtreinigung mit der Kehrmaschine sowie der Kleinwinterdienst in Oberbaldingen. Kröger war außerdem einige Jahre Teil des Personalrats.

Nach 28 Jahren im Dienst der Stadt und über 45 Jahren im Berufsleben trat er nun den Ruhestand an. Bürgermeister Berggötz würdigte seine Fähigkeit, über den Tellerrand hinauszusehen. Bauhofleiter Liedtke stimmte zu: „Mehr zu machen, als man eigentlich muss, das ist sehr kostbar. Karl-Heinz hatte immer Tipps und innovative Verbesserungsvorschläge parat und war stets sehr aufmerksam.“

Wie Vater und Großvater

Eric Schwald trat bereits 1987 als Maler in den Dienst der Stadt ein. Schon sein Großvater und Vater waren im städtischen Bauhof tätig. Auch Schwald war oft mit der Kehrmaschine im Einsatz und eine seiner Kernaufgaben war die Streckenkontrolle beim Winterdienst. „Wenn Eric Dienst als Streckenkontrolleur hatte, konnte ich immer beruhigt schlafen. Wie Karl-Heinz war auch er immer ein aufmerksamer und hilfsbereiter Mitarbeiter“, erzählt Liedtke. Schwald hat außerdem einen grünen Daumen, den er öfter in seine Arbeit integrieren konnte und war ebenfalls Personalratsmitglied. Nach 37 Jahren bei der Stadt Bad Dürrheim und ebenfalls über 45 Jahren im Berufsleben trat er den Ruhestand an. Berggötz ergänzte, dass mit Eric Schwald ein sehr umsichtiger und engagierter Mitarbeiter die Stadt verlasse, der, ebenfalls wie Karl-Heinz Kröger, stets genau erkannte, wo und wie angepackt werden musste.

Ihnen wird nicht langweilig

Beiden nun ehemaligen Mitarbeitern wird es nicht langweilig. Sie haben Familie und genug Hobbys - jetzt wartet der neue Lebensabschnitt Ruhestand auf sie.

„Am meisten hat es mir Freude bereitet, wenn Kinder stehen geblieben sind, um zu schauen, was ich mache oder, wenn mir mein Enkelkind mit seinen Kameraden zugewunken hat“, erzählt Eric Schwald zum Abschluss.