Bad-Dürrheim Vera Jovic-Burger wechselt in den Narrenschopf

Bad Dürrheim (wst). Seit September 2017 ist sie in Bad Dürrheim die Integrationsbeauftragte für die Flüchtlinge und vor allem im ehemaligen Albert-Schweitzer-Haus tätig. Ende des Jahres gibt sie nun diese Stelle auf und wechselt in den Narrenschopf. Dort wird sie die Projektkoordination "museum4punkt0" in Teilzeit übernehmen. Die Stelle ist ausgeschrieben.