Bad Dürrheim Vandalismus und Müll: Security überwacht nun Bohrturm

Hier ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Vandalismus, Ruhestörung sowie anderen Ordnungswidrigkeiten gekommen. Das beauftragte Sicherheitsunternehmen unterstützt damit den Städtischen Gemeindevollzugsdienst, vor allem an den Wochenenden und zu Abendstunden, dies teilt die Stadtverwaltung mit. Die Security-Mitarbeiter erhalten das Hausrecht und werden festgestellte Verstöße, Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten zur Anzeige bringen. Bei Bedarf wird auch direkt die Polizei gerufen.

Die Überwachung wird nicht durchgängig stattfinden, in der Regel wird das Areal aber mehrfach am Abend kontrolliert. Die Stadtverwaltung möchte den Grillplatz, der unter Beteiligung der Jugend entstanden ist, erhalten. Mittlerweile sieht sich die Verwaltung allerdings zu diesem Schritt gezwungen, um weitere Vermüllung und Vandalismus auf dem Grillplatz, wie auch um das Bohrturmareal, in den Griff zu bekommen.

Zuletzt hatten Polizei und Gemeinde eine über Whatsapp beworbene Parrty an der Grillstelle verboten.