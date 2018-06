Bad Dürrheim. Die Katholische Frauengemeinschaft lädt am Samstag, 23. Juni, um 17 Uhr, zum Wildkräuterspaziergang ein. Mit Kräuterfachfrau Ursula Disch aus Hochemmingen werden die Kräuter am Wegesrand und deren Nutzung in Küche und Hausapotheke bestimmt. Anschließend klingt der Abend im katholischen Pfarrsaal mit einem Versucherle aus. Der Kostenbeitrag beträgt fünf Euro. Zur besseren Planung ist eine Anmeldung erwünscht. Hierfür liegt eine Liste in der katholischen Kirche aus. Telefonische Anmeldungen nimmt Gaby Dehner unter 07726/348 entgegen.