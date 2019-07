Bad Dürrheim Unzählige Besucher bei 1250-Jahr-Feier

Der "Schwarzwälder Bauernhof Spielplatz" lockte nicht nur die Kinder an, auch Erwachsene hatten große Freude an den alten Holzspielen, die mit Jonglieren, Balancieren, Werfen und Fangen, Ausdauer und Geschicklichkeit erforderten. Auf der großen Hüpfburg mit Riesenrutsche tummelten sich unermüdlich die jüngsten Festbesucher.

Mehr als reichlich war das Angebot an Speisen und Getränken. Dank gründlicher Vorbereitungen und Absprachen bot jeder teilnehmende Verein eine andere Speise an. Die Besucher hatten hier die "Qual der Wahl" und wurden von den fleißigen Helfern vor und hinter den Theken schnell und freundlich bedient.

Das bunte Unterhaltungsprogramm hatte keine Pause. Die Musikvereine aus allen Ortsteilen traten auf, viel Beifall bekamen die Kindergartenkinder für ihre Aufführungen, ebenso die Radkünstler und nicht weniger die Partymusik der auftretenden Bands.

Gut zwei Jahre dauerten die Vorbereitungen für das große 1250-Jahre-Jubiläumsfest, das am Freitag mit einem Bierfassanstich eröffnet wurde. Am Samstag hielt der Stiftsarchiver des St. Galler Klosters einen kurzweiligen Vortrag, der sich mit der Stiftungsurkunde befasst, in der die Villa Baldinga erstmals erwähnt wurde.