Bad-Dürrheim Unterstützung durch Gemeinde per Beschluss

Bad Dürrheim (wst). Vorgestellt wird der Energiebericht der Stadt 2017, dabei unter anderem die Maßnahmen zur Energieeinsparung. Dazu gehört beispielsweise die Dachsanierung der Realschulturnhalle, Sanierung von Heizungen, Einbau von LED-Flutlichtern beim Sportplatz Bad Dürrheim und einiges mehr. Als weiterer Punkt steht der Nachtragshaushalt der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserwerk für 2018 zur Besprechung an sowie der Antrag auf die Förderung eines Mehrgenartionenhauses und dessen Einbeziehung in die kommunale Entwicklungsplanung. Dies wurde von der LBU-Fraktion im Gemeinderat bereits per Antrag gefordert und die Stadt will dies auch unterstützen. Ungeklärt ist die Frage des Bauplatzes. Eine Klärung dieser Frage sieht beispielsweise die LBU als wesentlicher Bestandteil, um eine Realisierung konkret angehen zu können