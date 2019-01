Bad-Dürrheim Unterschriften jetzt zu sammeln

Zu diesem besonderen Jahresauftakt, auf dem der Startschuss für ein Volksbegehren fiel, hatte die SPD Baden-Württemberg die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, eingeladen. Rheinland-Pfalz gilt als Mutterland der Gebührenfreiheit in frühkindlicher Bildung. Dreyer benennt kostenfreie Bildung als ursozialdemokratisches Thema, mit dem man in ihrem Bundesland sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Sie lobte die Bestrebungen der baden-württembergischen SPD, die seit vielen Jahren ihre Hartnäckigkeit bei der Herstellung von Bildungsgerechtigkeit bewiesen haben. Nun gilt es auch für das Landesvorstandmitglied Türk-Nachbaur aus Bad Dürrheim bis Ende Januar Unterschriften zu sammeln, um das Volksbegehren in die Wege zu leiten.

"Unsere Stadt braucht keinerlei Sorge vor den erhöhten Kosten zu haben", so die SPD-Gemeinderätin Türk-Nachbaur, "in dem von uns vorgelegten Gesetzentwurf wird die die Kostendeckung vor Ort garantiert. Diese Grundbetreuung von 35 Stunden in der Woche gilt von der Geburt bis zur Einschulung."