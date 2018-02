Bad-Dürrheim Unschöner Anblick in der Stadtmitte

Das Landratsamt sieht die Stadtverwaltung am Zug, in Form einer Machbarkeitsstudie die Offenlegung der Stillen Musel zu prüfen. Nach Einschätzung des Amtes für Wasser- und Bodenschutz bestehe die Chance, eine Öffnung und Integrierung der Stillen Musel in das Bauvorhaben mit verhältnismäßigen Mitteln darzustellen und zugleich ein Mehrwert im Sinne der "Gewässer in der Stadt" als Lebens- und Aufenthaltsraum erreichen zu können. Solche Gewässerentwicklungsmaßnahmen könnten von Seiten des Landes mit 85 Prozent bezuschusst werden.