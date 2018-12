Bad Dürrheim. Ein Pkw-Anhänger ist am Donnerstagmorgen ungebremst in eine Hauswand in der Stammstraße gekracht. Bei dem Versuch einer 39-Jährigen ihren Mercedes mitsamt angehängtem, leerem Zweiachsanhänger auf der Stammstraße zu wenden, löste sich plötzlich die Anhängerdeichsel vom Kopf der Anhängerkupplung. Der Hänger rollte selbstständig talwärts und krachte schon nach wenigen Metern gegen eine Hauswand. Es entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.