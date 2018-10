Bad Dürrheim. Ein Fahrer hat am Samstag zwischen 14.30 und 14.55 Uhr auf dem Parkplatz des E-Centers in der Schwenninger Straße in Bad Dürrheim einen Audi A 3 beschädigt. Ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt das Polizeirevier, Telefon 07720/ 8 50 00, entgegen.