Bad-Dürrheim Sachschaden verursacht und weiter gefahren

Bad Dürrheim. Ein 25-Jähriger VW-Polo-Fahrer fuhr auf der mehrspurigen B 33 von Villingen kommend in Richtung Donaueschingen und streifte in einem Baustellenbereich mehrere linksseitige Warnbaken, teilt die Polizei mit. Der Fahrer wechselte daraufhin vom linken auf den rechten Fahrstreifen und prallte seitlich gegen einen neben ihn fahrenden 42-Jährigen mit einem Skoda. Diesen schob er nach rechts, sodass der Skoda ebenfalls mit Warnbaken im Baustellenbereich kollidierte. Ohne sich um den angerichteten erheblichen Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle, konnte aber kurz darauf von der Polizei ermittelt werden. An seinem Polo entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 6000 Euro. Der Sachschaden an den beschädigten Warnbaken beläuft sich auf eine Summe im niederen vierstelligen Bereich. Der 25-Jährige muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten, heißt es abschließend.