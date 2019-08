Bad Dürrheim Unfall: Dackel auf Zebrastreifen überfahren

Eine 46-jährige Hundehalterin war gegen 16.45 Uhr mit ihrem Vierbeiner in der Straße unterwegs. Nachdem eine 69-jährige Autofahrerin anhielt, überquerte die 46-Jährige die Straße am Zebrastreifen. Die Autofahrerin fuhr jedoch zu früh wieder los, da sie den Dackel, der an einer dünnen Leine hinter der Frau herlief, übersah.

Der Hund wurde überfahren und getötet.