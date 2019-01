Bad-Dürrheim Umfrage startet jetzt

"Oberste Priorität hat am Ende des Monats immer die schwarze Zahl und das jeden Monat", so lautet die Devise von Wolfgang Gröll. Um dieses Ergebnis auch erreichen zu können, muss der Dorfladen individuell auf die Bedürfnisse der Sunthauser Haushalte angepasst werden, erklärte er weiter.

Um diese Bedürfnisse zu ergründen, wird ein Fragebogen eingesetzt. Die Dorfladenunterstützer bitten die Einwohner darum, den Fragebogen offen und ehrlich zu beantworten und wieder zurück zu geben. Eine blaue Box am Rathaus mit der Aufschrift "Dorfladen Fragebogenrücklauf" steht hierzu rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem können die Fragebögen auch bei Heinz Messmer in der Hegistraße 2 und bei Corinne Gail in der Waldhornstraße 6, in den Briefkasten geworfen werden. Auch eine Weiterleitung per Mail ist möglich, die Mailadresse steht auf dem Fragebogen.

Am Samstag, 16. Februar, ist der Stichtag zur Abgabe, danach erfolgt die Auswertung. Die Ergebnisse werden dann das weitere Vorgehen bestimmen. In Zusammenarbeit mit den Herren von Newway wird es hierzu eine zweite Arbeitskreissitzung am Montag, 11. März, um 20 Uhr im Bürgersaal Sunthausen geben. Alle Dorfladeninteressierten sind eingeladen an diesem Termin teilzunehmen.