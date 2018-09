Bad-Dürrheim Umfangreiche Straßensperrungen

Der Bad Dürrheimer Wochenmarkt findet wie gewohnt am Freitag, 21. September von 7 bis 12 Uhr statt. Für gehbehinderte Besucher des Wochenmarktes werden Parkplätze im Bereich des ehemaligen Busbahnhofes, für die Dauer des Wochenmarktes, vorrätig gehalten. Die Stadt bittet, diese frei zu halten. Die übrigen Markt- und Rathausbesucher müssen ebenfalls auf die Parkplätze am Minara ausweichen. Am Montag, 24. September, kann der Parkplatz Stadtmitte wieder wie gewohnt angefahren werden. Ab Freitag, 21. September, 7 Uhr, bis Montag, 24. September, 12 Uhr, ist der Parkplatz Salinen-Sporthalle gesperrt.

In Bezug auf das Rennen: Am Freitag, führt das Radrennen in der Zeit von 13.40 bis circa 19 Uhr von Bad Dürrheim über die Hirschhalde nach Oberbaldingen zur Bushaltestelle in der Hauptstraße. Hier ist der Wendepunkt und die Radfahrer fahren zurück Richtung Hirschhalde nach Bad Dürrheim. Am Samstag, 22. September, fällt der Startschuss für die zweite Etappe um 12.20 Uhr und führt in der Zeit von bis etwa 12.40 Uhr aus Bad Dürrheim hinaus. Von der Innenstadt kommend über die Kreisstraße vorbei an der Hirschhalde, weiter nach Öfingen und über Oberbaldingen und Immenhöfen weiter nach Pfohren. Über Pfohren führt die Strecke zum Fürstenberg, nach Riedböhringen, bereits in Ewattingen erwartet die Radfahrer die zweite Wertung und in Göschweiler die dritte Wertung. Die Rennstrecke zieht sich dann über die Kreisgrenze des Landkreises Schwarzwald-Baar bis nach Mistelbrunn, Wolterdingen, Tannheim, Klengen, Aasen um dann über die Hirschhalde zurück nach Bad Dürrheim. Mit den ersten Fahrer wird bereits um circa 15 Uhr im Start/Ziel-Bereich der Salinenstraße erwartet.

Am Sonntag, 23. September, ist der Start um 10.45 Uhr, führt das Rennen aus Bad Dürrheim kommend über die alte B 27 nach Aasen und in Richtung Donaueschingen. Von dort geht es nach Hüfingen, Hausen vor Wald, weiter nach Opferdingen über den Schächer, nach Pfohren, zurück in die Bad Dürrheimer Ortsteile Oberbaldingen und Biesingen. Die ersten Sportler werden an dem Tag um etwa 13 Uhr im Zielbereich in Bad Dürrheim erwartet.

In den genannten Zeiten sind sämtliche mittelbar und unmittelbar am Rennverlauf liegenden Straßenzüge von der Sperrung betroffen. Die Sperrungen erfolgen großteils manuell durch Polizei oder Ordner, so dass gegebenenfalls individuell entschieden werden kann, ob man kurz ein Auto queren lässt.

Weitere Informationen: www.riderman.de/verkehrshinweise Außerdem ist eine Telefon-Hotline 07721/9 90 69 15 für Fragen zum RiderMan und Sperrungen, auch während der Veranstaltung, eingerichtet.