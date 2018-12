Bad-Dürrheim Um 3 Uhr geht es auf die Strecke

Bad Dürrheim. Reges Treiben herrscht auf dem Betriebshof in der Carl-Zeiss-Straße im Industriegebiet. Die Fahrzeuge des Winterdienst parken auf der Fläche und just steht eines im Weg, als eine Spedition mit einem Silo-Lkw in den Hof fährt. Geladen hat der Lkw wichtige Fracht: 25 Tonnen trockenes Salz, das wenig später mit Druckluft über Schläuche in die Standsilos eingefüllt wird. Vorrat für die glatten Tage und zumindest von denen gab es schon einige, inklusive Blitzeis.

Ein echter Winterdiensttag beginnt für denjenigen, der als Streckenprüfer eingeteilt ist, bereits morgens um 3 Uhr. Er setzt sich in den Pritschenwagen und geht auf eine 52 Kilometer lange Tour durch die Kernstadt und die Ortsteile. An dem Fahrzeug ist am Heck ein Sensor angebracht, der auf den kompletten 52 Kilometern die Fahrstrecke prüft. Erfasst wird der Zustand, ob die Straßen nass, trocken oder gefroren sind, desweiteren auch die Lufttemperatur. Angezeigt werden die Messergebnisse auf einem Monitor im Innern des Wagens.

Vor zwei Jahren wurde der mehrere Tausend Euro teure Sensor angeschafft. Davor entschied ganz klassisch der Mitarbeiter über den Einsatz des Winterdienstes, in dem er mehrfach aus dem Fahrzeug ausstieg und mit dem Fuß prüfte, ob es nun glatt ist oder nicht. Mit dem Sensor habe man gute Erfahrungen gemacht, erzählt Bauhofleiter Michael Liedtke. Und verweist in Zusammenhang mit dem Einsatz darauf, dass somit der Straßenzustand bei solch einer Erkundungsfahrt lückenlos dokumentiert wird. Somit könnte auch bei Schadensersatzklagen oder der Versicherung gegenüber nachgewiesen werden, dass die Stadt seiner Verpflichtung nachkam. Dieses Fahrzeug hat auch eine kleine Streuausstattung. Diese kommt bei neuralgischen Punkten schon bei der Erkundungsfahrt zum Einsatz. Zu diesen Stellen gehören beispielsweise die Öfinger Steig oder auch die Einfahrt in Richtung Kurgebiet an der Hirschhalde.