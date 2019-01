Bad-Dürrheim Um 23.59 Uhr wird Briefkasten nochmals geleert

Bad Dürrheim (wst). Es gibt einige Kandidaten, die es sich vorstellen können, den Chefsessel in der Luisenstraße 4 zu übernehmen und somit Walter Klumpp zu beerben. Am heutigen Freitagabend, um 23.59 wird laut Bürgermeisterreferent Alexander Stengelin ein Mitarbeiter der Verwaltung nochmals den städtischen Briefkasten leeren. Um Mitternacht fällt dann der Startschuss, die Kandidaten können ihre Bewerbungen einwerfen. Bis Montagmorgen, 21. Januar, bleibt der Briefkasten verschlossen, erst dann wird er wieder geöffnet und nachgeschaut, ob und welche Bewerbungen eingingen. Die Kandidaten stehen nach dem Eingang ihrer Bewerbungen auf dem Wahlzettel. Haben über das Wochenende mehrere ihre Briefumschläge eingeworfen, entscheidet das Los, in welcher Reihenfolge die Namen auf dem Stimmzettel abgedruckt werden.