Bad-Dürrheim Uganda Freundeskreis informiert über Arbeit

Das Jahrestreffen ist von 11 bis 12.30 Uhr. Danach klingt es mit einem gemeinsamen Mittagessen aus. Treffpunkt ist in Unterbaldingen das historischen Pfarrhaus bei der katholischen Kirche, Villinger Straße 6 statt. die Mitgliederversammlung startet um 14.30 Uhr.

Zwei größere Vorträge zeigen die Bedeutung der Vereinsarbeit auf. Aufgewachsen in einem typischen Dorf in Uganda hat es James Iga Drake geschafft, seine Fähigkeiten zu erweitern, Ausbildungen in Uganda und in Deutschland zu absolvieren. Er berichtet über das Thema: "Uganda – Ein bevölkerungsreiches Land im Spagat zwischen Lehmhütten und Universität". Dabei kommt er auf die Notwendigkeit insbesondere der handwerklichen Ausbildung gerade heute in Uganda zu sprechen und unterstreicht dies mit vielen Bildern.

Die Vorsitzende Birgit Schwarzmeier wird danach über die Arbeit des Uganda-Freundeskreis berichten. Sein Schwerpunkt ist die Bildungsförderung der ärmeren Bevölkerung, insbesondere auch der kriegsgeschädigten Halbwaisen und Waisen in Norduganda. Was bewirken die Spenden des Vereins? Gibt es auch Probleme? Wie viel Bildung wollen die Kinder von Kleinbauern eigentlich? Neuinteressierte sind willkommen.