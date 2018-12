Bad Dürrheim. Um den einen Unfall auf der Autobahn 864 auf Höhe Bad Dürrheim am Freitagnachmittag zu verhindern, hat ein Autofahrer einen anderen verursacht, teilt die Polizei mit. Der 65-Jährige fuhr auf der Autobahn von Bad Dürrheim in Richtung Donaueschingen, als er kurz nach Bad Dürrheim zwei Autos überholte. Die Fahrerin des hinteren Autos übersah den überholenden 65-Jährigen. Sie setzte ebenfalls zum Überholen an. Um einen Unfall mit dem Renault der Frau zu verhindern trat 65-Jährige das Bremspedal voll durch. Durch das starke Bremsen geriet sein Wagen ins Schlingern. Er prallte seitlich gegen das vordere Auto auf der rechten Spur. Durch die Berührung entstand an beiden Autos ein Schaden von jeweils 2500 Euro. Das Auto der 45-Jährigen blieb unbeschädigt.