Bad-Dürrheim Turnverein bietet mit 13 Gruppen Sport, Spiel und Spaß für jedes Alter

Auf der Hauptversammlung erinnerten Vorsitzender Antonius Grießhaber sowie Brigitte Stein und Sabine Zucker an die sportlichen Höhepunkte im vergangenen Jahr. Dazu zählte die Teilnahme am deutschen Turnfest in Berlin, an der 15 Sportler aus Sunthausen teilnahmen.

Am Landeskinderturnfest in Konstanz nahmen acht Mädchen teil. Teilgenommen wurde am Stirnlampenlauf in der Kernstadt, beim Stadtlauf in Donaueschingen wurden für einen guten Zweck in 75 Runden 82,5 Kilometer gelaufen.

Neu gegründet wurde eine Gruppe von Beach-Volleyball-Spielern. Zum regelmäßigen Training treffen sich etwa 15 Teilnehmer im Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Sie berichteten begeistert von der Teilnahme an Turnieren im italienischen Bibione.