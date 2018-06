Bad-Dürrheim Turnerbund erfolgreich in Weinheim

Das Publikum ließ sich spontan von dieser akrobatischen Flirt-Choreografie mitreißen und geizte am Ende nicht mit Beifall. Weiter gings am Tag darauf mit den so genannten Spontan-Auftritten. Dabei kann sich eine Gruppe spontan bei einer Showbühne melden und auftreten. Auch das liegt im Metier der TB-Jumpers und sie konnten mit ihren Turnpyramiden für begeisterte Zuschauer sorgen.

Die TGW-Mädels der TB Bad Dürrheim erlebten tolle und erfolgreiche Tage beim Landesturnfest in Weinheim. Bei schönstem Sonnenschein feuerten sie die Jumpers und Elli’s Group bei deren Auftritten auf den Turnfest-Bühnen an. Am zweiten von vier Turnfesttagen hatte die TGW - Mannschaft selbst ihren Wettkampf-Tag.

Viele Bad Dürrheimer Turnfest-Teilnehmer waren in die Sporthalle gekommen, um das Team lautstark zu unterstützen. Das Besondere am TGW-Wettkampf ist, dass es keine Einzel-Bewertungen gibt, sondern die unterschiedlichen Disziplinen immer in der Gruppe durchgeführt und bewertet werden. Aus insgesamt acht verschiedenen Disziplinen stellt sich jede Gruppe ihren eigenen Wettkampf zusammen.

Schon früh am Morgen ging es für die Mannschaft auf dem Turnfest mit der ersten Disziplin, dem Turnen, los. Die Mädels konnten ihre gute Leistung aus dem Training abrufen und erzielten eine Wertung von 8,9 von möglichen 10,0 Punkten. Diese Wertung trug noch einmal mehr zur Motivation bei und so konnte man auch bei den folgenden Disziplinen an die gute Leistung anknüpfen. Im Tanzen erreichte die Mannschaft eine Wertung von 8,8 Punkten und im Medizinball-Weitwurf mit dem zwei Kilogramm schweren Ball eine hervorragende Punktzahl von 9,1. Mit diesem guten Ergebnis belegte das Team unter 19 Mannschaften den siebten Platz und konnte somit das selbst gesteckte Ziel, eine Platzierung in den Top 10, erreichen.