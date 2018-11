Bad Dürrheim-Oberbaldingen. Das Nikolausturnen des Sportvereins Oberbaldingen findet am Samstag, 8. Dezember, in der Turnhalle in Oberbaldingen statt und beginnt um 15.30 Uhr. Rund 80 Kinder und Jugendliche freuen sich, einen Ausschnitt aus ihren Trainingsstunden an diesem Nachmittag zeigen zu können, so die Verantwortlichen des Vereins. Die Vorführungen finden unter den kritischen Augen des Nikolaus‘ und seines Knechts Ruprecht statt. Als Belohnung gibt es für die Akteure ein Geschenk, wird versprochen. Im Anschluss haben die Gäste zudem Gelegenheit, bei Glühwein, Punsch und Grillwürsten im weihnachtlich geschmückten Innenhof den Nachmittag gemütlich ausklingen zu lassen. die Organisatoren würden sich freuen, wenn sich viele Gäste von den jungen Turnern "verzaubern" lassen und den Jahresabschlussturnen besuchen.